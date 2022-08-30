Агрегаты для автопромышленности могут начать производить на заводе «LADA Ижевск»

Ижевск. Удмуртия. Генеральный директор завода «ЛАДА-Ижевск» Денис Носов рассказал, что разработана дорожная карта по развитию предприятия, в том числе и по запуску LADA e-Largus. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии по итогам встречи руководителя республики Александра Бречалова с лидерами профсоюза завода.

На предприятии сохранили выпуск комплектующих для автомобиля LADA Vesta, например, штамповочное производство и производство пластика.

Александр Бречалов предложил регулярно сверять график дорожной карты с руководством завода и представителями профсоюза. Кроме того, он поручил министру промышленности и торговли Удмуртии Виктору Лашкарёву проработать вопрос организации на ижевской площадке производства узлов и агрегатов для автомобильной промышленности в рамках программы импортозамещения.

Напомним, в начале августа предприятие «ЛАДА-Ижевск» посетил президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов. Он объявил о выпуске в Удмуртии инновационного продукта – электрической версии LADA e-Largus.

Также напомним, что с 29 августа предприятие вернулось к пятидневной рабочей неделе.