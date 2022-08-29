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Причиной 10 из 11 пожаров в Удмуртии за сезон 2022 года явился человек

10:30, 29 августа, 2022
Анна Торхова
Причиной 10 из 11 пожаров в Удмуртии за сезон 2022 года явился человек
10:30, 29 августа, 2022
Анна Торхова
83
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лес\n#пожар
Фото: arzik2
83
0

Ситуация в лесах контролируемая.

Ижевск. Удмуртия. Причиной 10 из 11 лесных пожаров в Удмуртии за пожароопасный сезон 2022 года стал человек. Об этом сообщает Минприроды Удмуртской Республики.

Высокий класс пожароопасности держится в лесах республики вторую неделю, однако ситуация в лесах контролируемая. Дополнительно к наземному патрулю и беспилотникам на помощь 28 августа вышла пилотируемая авиация. Самолет «Tecnam P2002 Sierra» задействован в седьмой раз. Один такой самолет держит под контролем ситуацию на площади около 40 тыс. га.

В настоящее время на территории 20 районов Удмуртии запрещено посещение лесов. Кроме того, в рамках противопожарного режима нельзя разводить огонь, в том числе и в мангалах.

В Удмуртии на борьбу с пожарами готовится комплекс «Гидра» на базе гусеничного плавающего вездехода ТМ-140.

10:30, 29 августа, 2022
Анна Торхова
83
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лес\n#пожар