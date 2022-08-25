В Игринском районе охотник добыл окольцованную на востоке Франции утку

Игра. Удмуртия. Окольцованного во французском Страсбурге чирка добыли в Игринском районе. До своего северного гнездовья в Удмуртии маленькая речная утка пролетела почти 3,5 тыс. километров, сообщает пресс-служба Минприроды республики.

Кроме маркированных колец на обеих лапах птица несла закрепленный на спине GPS-передатчик. Информацию о факте обнаружения окольцованной утки, кольцо и передатчик направлены в Центр кольцевания птиц России для дальнейшего изучения и обработки полученных данных.

Напомним, кольцевание является одним из методов изучения путей миграции пернатых, территории их обитания, длительности перелетов и особенностей поведения. Технически это выглядит следующим образом: пойманной особи орнитологи закрепляют на лапе кольцо с буквенно-цифровым кодом, который содержит информацию о месте мечения птицы и организации, которая провела маркирование.

В последнее время птицам начали устанавливать не мешающие полетам GPS-передатчики, которые позволяют специалистам следить за перемещением пернатых в режиме реального времени.

В Минприроды Удмуртии обращаются ко всем жителям республики, особенно к охотникам: если вы добыли или нашли окольцованную птицу, даже мертвую, информацию о находке необходимо передать в Центр кольцевания птиц России по адресу: 117312, г. Москва, или по электронной почте: bird.ring.rus@gmail.com. Этот адрес указан в охотничьем билете на последней странице. Таким образом вы внесете вклад в изучение и сохранение животного мира.

В письме необходимо в точности указать обстоятельства, дату и место находки, буквы и цифры, нанесенные на кольцо, лучше приложить саму метку или ее фотоснимок. Если в письме вы укажете свой обратный адрес, вам сообщат о времени и области кольцевания птицы.

Напомним, 20 августа в Удмуртии стартовал сезон охоты на боровую и водоплавающую дичь. Это самый длительный из охотничьих периодов, он продлится до конца года.