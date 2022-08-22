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В трех районах Удмуртии наблюдается почвенная засуха

16:10, 22 августа, 2022
Екатерина Сентемова
В трех районах Удмуртии наблюдается почвенная засуха
16:10, 22 августа, 2022
Екатерина Сентемова
467
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#Гидрометцентр\n#земля
Фото: unsplash.com
467
0

Это опасное атмосферное явление не проходит с 28 июля.

Сарапул Удмуртия. Синоптики зафиксировали почвенную засуху в трех районах Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра в соцсети «ВКонтакте».

Это опасное агрометеорологическое явление наблюдается с 28 июля на метеорологических станциях Дебесы, Сарапул и в отделе наблюдений в селе Первомайский.

Во время роста и развития сельскохозяйственных культур не менее 30 дней подряд запасы продуктивной влаги в слое почвы глубиной от 0 до 20 см составляли не более 10 мм. В результате складывались плохие условия для роста, развития и созревания зерновых культур и многолетних трав.

Напомним, что на метеорологической станции в Воткинске с середины июля наблюдается атмосферная засуха

16:10, 22 августа, 2022
Екатерина Сентемова
467
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#Гидрометцентр\n#земля