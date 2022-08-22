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Почти килограмм марихуаны изъяли у троих жителей Удмуртии

15:40, 22 августа, 2022
Екатерина Сентемова
Почти килограмм марихуаны изъяли у троих жителей Удмуртии
15:40, 22 августа, 2022
Екатерина Сентемова
684
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#Юкаменское\n#Удмуртия\n#Глазов\n#наркотики\n#полиция\n#уголовное дело
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
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Они собрали коноплю на заброшенных участках Юкаменского района.

Юкаменское. Удмуртия. В Удмуртии полиция задержала троих человек, которые незаконно хранили почти килограмм марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Двое жителей Глазова 1997 и 1996 годов рождения вместе с 20-летним жителем одной из деревень региона на автомобиле своего знакомого поехали в Юкаменский район для сбора конопли. 900 г растения они собрали на заброшенных участках и планировали использовать для личного потребления.

Полиция задержала злоумышленников на обратном пути в Глазов, также сотрудники изъяли у них собранное растение.

По данному факту возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 УК России («Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере»). За совершенное преступление мужчин могут лишить свободы на срок от 3 до 10 лет.

15:40, 22 августа, 2022
Екатерина Сентемова
684
0
#Юкаменское\n#Удмуртия\n#Глазов\n#наркотики\n#полиция\n#уголовное дело