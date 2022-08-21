Спасатели в Удмуртии пришли на помощь кошке

Сарапул. Удмуртия. Спасатели в Сарапуле помогли кошке. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики.

К спасателям обратилась хозяйка питомца. Кошки не было дома сутки, и когда женщина вышла на поиски, то увидела ее застрявшей между листом профнастила и стеной здания. Самостоятельно животное выбраться не могло.

Приехав на место, спасатели с применением специальных инструментов вызволили кошку и отдали хозяйке.

Напомним, единый телефон оперативных служб прежний - 112.