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Спасатели в Удмуртии пришли на помощь кошке

15:00, 21 августа, 2022
Анна Торхова
Спасатели в Удмуртии пришли на помощь кошке
15:00, 21 августа, 2022
Анна Торхова
1199
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#животные\n#помощь\n#кошки
Фото: vk.com/pssur
1199
0

Животное застряло между листом профнастила и стеной здания.

Сарапул. Удмуртия. Спасатели в Сарапуле помогли кошке. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики.

К спасателям обратилась хозяйка питомца. Кошки не было дома сутки, и когда женщина вышла на поиски, то увидела ее застрявшей между листом профнастила и стеной здания. Самостоятельно животное выбраться не могло. 

Приехав на место, спасатели с применением специальных инструментов вызволили кошку и отдали хозяйке.

Напомним, единый телефон оперативных служб прежний - 112. 

15:00, 21 августа, 2022
Анна Торхова
1199
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#животные\n#помощь\n#кошки