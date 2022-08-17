Итоги дня: «захват» гаражей на Славянском шоссе и избирательные участки для незрячих в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро 17 августа, в Удмуртии выявили 175 новых случаев заражения коронавирусом. Летальных случаев не зафиксировали.

Главный документ гражданина

В Удмуртии прибывшим из Украины, ДНР и ЛНР пенсионерам вручили российские паспорта. Всего документы получили уже 48 человек.

«Лихие девяностые»

Вопрос о «захвате» гаражей на Славянском шоссе рассмотрели в муниципалитете Ижевска. К депутатам Городской думы обратились местные жители, рассказав о «рейдерском захвате и беспределе, как в 90-е».

«Жить стало лучше»

Инфляция в Удмуртии оказалась выше, чем в ПФО и по России. При этом темпы её в июле замедлились в сравнении с июнем.

«Голосуй сердцем»

Инвалиды по зрению смогут самостоятельно проголосовать на 24 избирательных участках Удмуртии. Для слабовидящих подготовили трафареты со шрифтом Брайля.

«Выбросили в ГУМе батники»

В открывшийся в Ижевске H&M выстроилась длинная очередь. Магазин, как и планировал, начал распродавать остатки одежды.