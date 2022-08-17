Сельхозпредприятие Удмуртии получило предостережение из-за обработки полей пестицидами

Алнаши. Удмуртия. Сельхозпредприятие Алнашского района получило предостережение за обработку полей пестицидами без уведомления об этом пасечников. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В июле в управление Россельхознадзора сообщили о гибели пчел в Алнашском районе из-за распыления пестицидов вблизи пасек. Пчеловодов об обработке полей никто не предупредил, в результате чего пчелы погибли у более 80 пасечников.

Сотрудники управления посетили земельный участок и близлежащие населенные пункты. Выяснилось, что сельскохозяйственный производственный кооператив «Прогресс» обрабатывал землю инсектицидом, заранее не предупредив об этом население. Тем самым предприятие нарушило статью 16 Федерального закона № 490-ФЗ («О пчеловодстве в Российской Федерации») и главу 12 санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 («Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий»).

Токсикологический анализ пробы почвы показал, что оставшиеся в земле вещества находятся в пределах нормы.

3 августа управление Россельхознадзора направило в прокуратуру предложение о внеплановей проверке, но получило отказ, так как в документах не указывался факт причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан или наличие угрозы причинения такого вреда.

В результате СПК «Колхоз «Прогресс» получило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований во время обработки полей пестицидами и агрохимикатами.