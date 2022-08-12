Две нелегальные свалки ликвидировали в Алнашском районе Удмуртии

Алнаши. Удмуртия. В Алнашском районе Удмуртии ликвидировали несанкционированные свалки возле деревень Кузюмово и Удмуртское Гондырево. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды республики.

«Порядка 1700 тонн бытовых отходов было вывезено с территории двух деревенских свалок спецтранспортом регоператора Удмуртии ООО «Спецавтохозяйство». Десятилетние накопления бытовых отходов вывезены на полигоны — специализированные инженерные сооружения, которые максимально сокращают вредное воздействие на окружающую среду, не позволяя продуктам разложения попадать в почву и воду», — отметили в министерстве.

В 2022 году в рамках реализации программы «Окружающая среда и природные ресурсы» будут ликвидированы 10 свалок в семи районах Удмуртии. Проведение этих работ позволит очистить от мусора и вернуть в природный оборот 17 гектар земли. Порядка 6 000 тонн мусора перекочует с лесов, полян и оврагов на мусорные полигоны.

Помимо объектов, попавших в программу субсидирования, также ликвидируют несанкционированные свалки по заявкам от муниципалитетов и по информации, оставленной жителями на сайте регоператорудмуртии.рф в разделе «Сообщить о нелегальной свалке». Всего в 2022 году будет ликвидировано порядка 50 несанкционированных свалок.

Напомним, за прошедшие три года реформы было ликвидировано 194 свалки, в том числе 91 свалка за счёт средств, выделяемых из бюджета Удмуртии. По нацпроекту «Экология», в рамках федерального проекта «Чистая страна», инициированного президентом страны Владимиром Путиным, рекультивированы: полигон ТБО по Сарапульскому тракту общей площадью 11,3 га и две крупные свалки в Якшур-Бодьинском и Малопургинском районах с массой накопленных отходов более 117 тысяч тонн, ведутся работы по рекультивации выведенного из эксплуатации полигона ТБО в Сарапуле.