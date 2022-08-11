С понижением: в четверг днем в Удмуртии ожидается 20-25 градусов тепла

Ижевск. Удмуртия. Синоптики прогнозируют понижение температурного фона в Удмуртии. Существенных осадков 11 августа не ожидается, передает региональное управление МЧС России по информации Гидрометцентра республики.

В четверг днем территорию республики будет обдувать северо-западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура воздуха составит +20…+25°С, ночью понижение до 11-16 градусов тепла.

Атмосферное давление останется выше нормальных значений, в пределах 750 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 67%.