Жаркая погода ознаменует начало рабочей недели в Удмуртии

Днем столбики термометров поднимутся до +32 градусов.
Ижевск. Удмуртия. Переменную облачность обещают синоптики в Удмуртии 8 августа, существенных осадков не ожидается. Об этом сообщает региональное управление МЧС России согласно информации республиканского Гидрометцентра.
В понедельник в республике будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха составит от +27 до +32 градусов, в ночные часы ожидается +11…+16°С.
Атмосферное давление выше нормальных значений — около 751 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 59%.