Жаркая погода ознаменует начало рабочей недели в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Переменную облачность обещают синоптики в Удмуртии 8 августа, существенных осадков не ожидается. Об этом сообщает региональное управление МЧС России согласно информации республиканского Гидрометцентра.

В понедельник в республике будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха составит от +27 до +32 градусов, в ночные часы ожидается +11…+16°С.

Атмосферное давление выше нормальных значений — около 751 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 59%.