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Жаркая погода ознаменует начало рабочей недели в Удмуртии

07:15, 08 августа, 2022
Андрей Поносов
Жаркая погода ознаменует начало рабочей недели в Удмуртии
07:15, 08 августа, 2022
Андрей Поносов
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#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр
Фото: ru.freepik.com
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Днем столбики термометров поднимутся до +32 градусов.

Ижевск. Удмуртия. Переменную облачность обещают синоптики в Удмуртии 8 августа, существенных осадков не ожидается. Об этом сообщает региональное управление МЧС России согласно информации республиканского Гидрометцентра.

В понедельник в республике будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха составит от +27 до +32 градусов, в ночные часы ожидается +11…+16°С.

Атмосферное давление выше нормальных значений — около 751 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 59%.

07:15, 08 августа, 2022
Андрей Поносов
186
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр