Полиция в Ижевске проводит профилактическое мероприятие «Мотоциклист»

Ижевск. Удмуртия. На территории Ижевска проходит четвёртый этап профилактического мероприятия «Мотоциклист». Как сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии, он продлится с 5 по 14 августа 2022 года.

Основная цель мероприятия — выявление нарушений ПДД мотоциклистами и предотвращение ДТП с участием мотоводителей, а также профилактика хищений мототранспортных средств. Всего данное мероприятие включает в себя пять этапов, которые реализуют до 18 сентября.

В полиции отметили, что в результате проведённых трёх этапов в Ижевске сотрудниками ГИБДД 120 водителей мототранспорта привлечены к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения. В том числе семеро – за управление в состоянии опьянения. На специальные охраняемые стоянки по различным основаниям поместили 35 единиц мототранспорта.

Напомним, также в Удмуртии до 10 августа проходит профилактическое мероприятие «Ремень безопасности».