Новый туристический комплекс появится в Воткинском районе Удмуртии

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе появится новый туристический комплекс. Как сообщила пресс-служба районной администрации, туристический комплекс «Родина» разместится в районе автодороги «Воткинск – Ижевск» в 15 минутах езды от родины Петра Чайковского и в 25 минутах от столицы Удмуртии.

План «Родины» разработала команда «Центра развития туризма» Воткинского района совместно с инвестором. Цель проекта — строительство и эксплуатация ТК «Родина» — это позволит развить внутренний туризм, поспособствует импортозамещению иностранных курортов с целью создания комфортного сервиса для путешественников по востребованным туристическим маршрутам Удмуртии.

«К 2025 году в Воткинском районе появится уникальное в своём роде место, куда вы сможете приезжать и отдыхать всей семьёй», — говорится в сообщении.