В Удмуртии завершился ремонт дороги «Сарапул-Воткинск»

Воткинск. Удмуртия. Ремонт дороги «Сарапул-Воткинск» завершился в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Дорожники отремонтировали 4,9 км полотна. «Для того, чтобы она прослужила долгое время, мы применили технологию холодного ресайклинга. Это позволит укрепить основание и продлить срок службы дороги», — пояснил министр транспорта Удмуртии Алексей Горбачев. Преимуществом технологии является возможность укрепить основание дороги, используя старое покрытие как компонент нового.

Специалисты уложили два слоя асфальтобетона, сформировали кюветы, укрепили обочины, прочистили водопропускные трубы, установили новые дорожные знаки.

Приемочная комиссия проверила выполненные работы. Члены комиссии подписали акт приемки. Напомним, что работы проводились в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».