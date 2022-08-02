Итоги дня: миллиардные взятки депутата Госдумы от Удмуртии и завершение ремонта улицы Кирова в Ижевске

Главные новости вторника.
Ижевск. Удмуртия. По данным на утро вторника, 2 августа, в Удмуртии коронавирусом заразились ещё 43 человека.
Юбилей вокзала
В здании Ижевского вокзала откроется выставка к его 70-летию. Она будет работать до 30 сентября.
Гибель ребёнка
Маленький мальчик выпал из окна трактора на сенокосе в Удмуртии и погиб. Малыш гостил у бабушки с дедушкой. Обстоятельства произошедшего устанавливает прокуратура.
«В хоккей играют…»
Жители Удмуртии могут предложить свои идеи для развития хоккея в республике. Результаты теста будут направлены в правительство региона.
«Это жизнь!»
Депутата Госдумы от Удмуртии Вадима Белоусова признали виновным в получении взятки в 3 млрд рублей. Сумма получена за оказание покровительства в сфере распределения госзаказов.
Ремонт дорог
В Ижевске завершился ремонт улицы Кирова. Рабочие восстановили два участка городской магистрали.