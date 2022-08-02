Итоги дня: миллиардные взятки депутата Госдумы от Удмуртии и завершение ремонта улицы Кирова в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро вторника, 2 августа, в Удмуртии коронавирусом заразились ещё 43 человека.

Юбилей вокзала

В здании Ижевского вокзала откроется выставка к его 70-летию. Она будет работать до 30 сентября.

Гибель ребёнка

Маленький мальчик выпал из окна трактора на сенокосе в Удмуртии и погиб. Малыш гостил у бабушки с дедушкой. Обстоятельства произошедшего устанавливает прокуратура.

«В хоккей играют…»

Жители Удмуртии могут предложить свои идеи для развития хоккея в республике. Результаты теста будут направлены в правительство региона.

«Это жизнь!»

Депутата Госдумы от Удмуртии Вадима Белоусова признали виновным в получении взятки в 3 млрд рублей. Сумма получена за оказание покровительства в сфере распределения госзаказов.

Ремонт дорог

В Ижевске завершился ремонт улицы Кирова. Рабочие восстановили два участка городской магистрали.