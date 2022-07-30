В начале августа полиция в Удмуртии проведёт мероприятие «Ремень безопасности»

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники Госавтоинспекции Удмуртии проведут профилактическое мероприятие «Ремень безопасности». Как сообщили в 1-м отделе УГИБДД МВД по республике, с 1 по 10 августа 2022 года автоинспекторы региона уделят более пристальное внимание применению ремней безопасности автомобилистами и пассажирами, а также использованию детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне транспортных средств.

Отмечается, что только за июль 2022 года на территории Удмуртии зарегистрировали 10 ДТП с участием водителей и пассажиров, не пристёгнутых ремнями безопасности, в результате которых четыре участника дорожного движения погибли, 16 получили травмы, из них три ребёнка.

Напомним, что за нарушение правил применения ремней безопасности, предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей. За нарушение требований к перевозке детей предусмотрен административный штраф в размере 3 000 рублей.