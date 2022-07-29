Глава Удмуртии Александр Бречалов возложил цветы к народному мемориалу в Белгороде

Белгород. Белгородская область. Глава Удмуртии Александр Бречалов возложил цветы к мемориалу погибшим в результате обстрела Белгорода со стороны Украины, а также посетил информационный центр, созданный для помощи пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

«Общались с коллегами с Белгородской области, у нас тесные взаимоотношения, несмотря на отдаленность регионов друг от друга. Хочу отметить оперативную и слаженную работу команды. Во время такой беды они полностью контролировали ситуацию, оказывали жителям всестороннюю помощь», – подчеркнул глава Удмуртии.

В своих соцсетях Александр Бречалов напомнил, что 3 июля в результате падения украинских ракет погибли 5 мирных жителей, трое из которых приехали с Украины, ещё 4 человека пострадали, в том числе один ребёнок.

Кроме этого, пострадало 75 домовладений, 15 из которых не подлежат восстановлению.

По словам первого заместителя министра строительства Белгородской области Оксаны Козлитины, в ремонте находятся 59 домовладений. Пострадавшим оказывается всесторонняя помощь, в том числе психологическая.

Материал подготовил: Роман Перевощиков.