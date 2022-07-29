Покраска мостов в Глазове, штрафы за цветы на балконах в России и останки первого танкера в Каспийском море: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Солнечное утро пятницы, 29 июля, информационное агентство «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

Покраска мостов

В Глазове полным ходом идут работы по покраске мостов. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Покраску осуществляют на объектах через реку Сыга:

• по улице Кирова (на пути в Западный посёлок);

• по улице Технической (на пути к заводским коттеджам).

«Обращения по покраске мостов поступали в прошлом году во время проекта чистоты и благоустройства «Добавь городу красок», инициированного администрацией и депутатами городской думы. Проект продолжаем, и в первую очередь отрабатываем по нему обращения горожан», — отметил глава Глазова Сергей Коновалов.

Также по городу увеличат количество урн вдоль магистральных тротуаров (дополнительно закупается 50 штук), проведут покраску ограждений вдоль проезжей части по улицам Калинина, Пряженникова, Тани Барамзиной, Драгунова, Толстого, площади Свободы.

Все работы планируется завершить в начале августа.

Работы ведутся под контролем муниципалитета. Накануне, 28 июля, замначальника управления ЖКХ Анастасия Корнева вместе с председателем Глазовской гордумы Игорем Волковым и депутатом Дмитрием Захаровым провели контрольный объезд, проверив ход работ по покраске ограждений и пешеходных мостов.

К покраске мостов замечаний нет — работы выполняют оперативно и качественно. Единственное замечание — по покраске ограждений по улице Пряженникова. Подрядчику дано указание тщательнее обрабатывать коррозийные поверхности до покраски.

Цветы на балконах

Россиянам напомнили о возможных штрафах за разведение цветов на балконе. Есть ситуации, когда наличие растений может быть расценено как нарушение архитектурного облика здания. Об этом передаёт «Мир 24» со ссылкой на радио Sputnik.

Например, не следует устанавливать ящики с цветами с внешней стороны балкона так, чтобы они выступали за его пределы. Это может не только нарушать внешний вид здания, но и создавать помехи для работы сотрудников управляющей компании. В некоторых случаях даже представлять опасность для их жизней, отметил эксперт.

Для владельца квартиры сумма взыскания составит до 2,5 тысячи рублей, для управляющей компании – от 40 до 50 тысяч, а для её директора – от четырёх до пяти тысяч.

Также важно помнить и о том, что размещать горшки и ящики с цветами с внешней стороны балкона просто опасно. Если, например, во время сильного ветра они упадут вниз и причинят кому-либо ущерб, то собственник будет нести за это ответственность в полном объёме. Она может быть гражданской, если будет причинен только материальный ущерб, или уголовной.

Останки корабля

Затонувшее судно в Каспийском море исследуют дайверы Актау. Около 100 лет назад азербайджанский корабль потерпел крушение. Предположительно, это один из первых в мире танкеров. При этом казахстанские дайверы не хотят, чтобы судно поднимали на поверхность, передаёт «Мир 24».

Затонувший корабль, как предполагают дайверы и историки, первый в мире нефтеналивной танкер. Сейчас предстоит узнать его название. В начале прошлого столетия в бакинском порту таких было два.

«Я предполагаю, что его в Баку сорвало штормом, его сюда просто прибило. Он построен в 1881 году, есть упоминание в 1911 году, то есть как минимум 30 лет он эксплуатировался. Я думаю, что он где-то стоял на рейде в Баку, то есть ржавел, пришел в негодность. Потому Гражданская война, тогда перевозки уже прекратились, и потом штормом его сорвало», — сказал руководитель дайвинг-центра в Актау Олег Морозов.

Этот корабль – предшественник современных нефтеналивных судов, говорят дайверы. Выполнял рейсы из Баку в Волгоград. На нём впервые использовали отделения для сырья – танки, то есть нефть сразу заливали в стальной трюм.

«На тот момент практически 90% нефтедобычи производилась именно в Баку, до этого изначально нефть возили в бочках, это было неудобно — большие потери при транспортировке, сложности при перегрузке», — рассказал Олег Морозов.

Исторический экспонат в акватории Каспийского моря может исчезнуть. Он находится рядом с зоной отдыха, и в планах властей извлечь его на сушу. На защиту судна встали историки.

«Судно представляет историческую ценность, имеет уникальную конструкцию. Такого объекта в Казахстане не было. Оно должно быть признано историческим наследием, историко-культурной ценностью. Как только его внесут в реестр памятников, мы его будем охранять», – сказал директор историко-культурного заповедника Мангистауской области Елдос Емил.

Участники экспедиции говорят, что судно безопасно для пляжного отдыха и судоходства. А вот для дайверов объект очень интересный. Именно это может помочь и развитию массового туризма.