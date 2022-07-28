Инклюзивная площадка в Ижевске, открытие нового минерала в России и взрыв в Мексике: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Ясное утро четверга, 28 июля, информационное агентство «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

Детская площадка

Детская площадка с элементами инклюзии открылась 27 июля в сквере у Республиканской детской клинической больницы в Ижевске. Как сообщили на странице медучреждения в соцсетях, в создании современного и безопасного игрового городка помог Благотворительный фонд «Подари завтра».

«Ежедневно более 400 детей находятся на лечении в здании РДКБ на улице Ленина. Это и те, кто проходит стационарное лечение, и те, кто приходит на консультацию к специалистам. Поэтому, потребность в месте, где бы семьи могли проводить свое время в ожидании процедур, у нас была большая. Фонд взял на себя всю работу по благоустройству территории и закупке инвентаря, и сейчас у нас появилось пространство для отдыха и игр», – рассказал главврач больницы Павел Пупков.

Игровое пространство покрыто атравматичным покрытием, на площадке установлено несколько видов качелей, игровой комплекс с различными безопасными горками и лестницами, скамейки для отдыха и другие приятные сюрпризы. Весь игровой инвентарь сделан с учётом безопасности и доступности для детей с ограниченными возможностями.

Площадку построили на средства, собранные на благотворительном забеге «Бежим с Кузей», благодаря пожертвованиям, акции в честь Дня защиты детей и благотворительного события «Йога с Кузей» при участии жителей и компаний Ижевска.

Новый минерал

Российские учёные открыли новый минерал в якутском месторождении. Как передаёт «Мир 24», он может стать основой для создания сверхъёмких аккумуляторов.

«Группа учёных из Кольского научного центра РАН и Санкт-Петербургского государственного университета открыла новый минерал в якутском месторождении Кестер в Верхоянском крае», — говорится в сообщении на сайте вуза.

Минерал назвали сергейсмирновит в честь известного советского геолога, крупнейшего специалиста в области минералогии рудных месторождений действительного члена АН СССР Сергея Смирнова (1895-1947).

Отмечается, что сергейсмирновит является четвёртым новым минералом, обнаруженным в Кестерском оловорудном месторождении. Он относится к подгруппе гопеита и в своём составе имеет магний, цинк и фосфор. Как предполагают учёные, минерал обладает хорошей протонной проводимостью. Благодаря этому свойству синтетические природоподобные аналоги сергейсмирновита могут использоваться в качестве основы для создания сверхъёмких аккумуляторов.

Также отмечается, что минерал утверждён Комиссией по новым минералам и номенклатуре Международной минералогической ассоциации, голотипный образец минерала передали в Минералогический музей СПбГУ.

Взрыв на мексиканской фабрике

В мексиканском штате Пуэбла произошёл взрыв на фабрике по производству медицинских изделий. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на региональную спасательную службу.

В результате произошедшего 12 человек получили ранения и один человек погиб. Аварийные службы продолжают работу по разбору завалов. Кроме того, здание получило сильные повреждения.

Официальной информации о причинах случившегося на данный момент обнародовано не было. По предварительной версии, инцидент мог быть вызван утечкой газа.