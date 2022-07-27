Перекрытие дорог в Ижевске, «усыновление» кенгуру в Сочи и оспа обезьян в США: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Солнечное утро среды, 27 июля, информационное агентство «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

Ограничение движения

В Ижевске временно ограничат движение транспорта на нескольких участках улиц. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

27 июля с 22:00 и до окончания работ частично ограничат движение транспорта на перекрёстке улиц Ленина и Пушкинская. Коммунальные службы проведут здесь ремонт участка ливневой канализации.

31 июля в Ижевске пройдет празднование Дня Военно-морского флота. Поэтому с 09:20 до 10:00 на время прохождения колонны ограничат движение транспорта по улицам Коммунаров, Лихвинцева, Пушкинская, Свободы, Бородина, Максима Горького, Карла Маркса, Милиционной.

В ночь с 30 на 31 июля движение ограничат на проезде Копровый от Автозаводской до Спортивной (вблизи восточной проходной Ижевского автозавода). Здесь проведут ремонт теплотрассы.

До конца дня 1 августа также ограничат движение по улице Красной от улицы Карла Либкнехта до переулка Интернациональный. Ижводоканал на этом участке проводит работы по строительству водопровода к новому жилому комплексу.

Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда.

Домашний питомец

В Сочи семья взяла домой детёныша кенгуру. От него отказалась мать из местного сафари-парка. Она просто выкинула трехмесячного малыша из сумки и ушла, передаёт «Мир 24».

«Сейчас мы просто наслаждаемся, потому что его уже приучили к бутылочке, он уже спокойно спит в инкубаторе. У него прекрасно налажен контакт с собаками нашими», —рассказала жительница Сочи Катерина Абрамович.

Когда малыш подрастёт, приютившая его семья не собирается с ним расставаться. Тем более, что кенгурёнок не приучен к самостоятельной жизни и сможет существовать только под присмотром людей.

Новая напасть

США вышли на первое место в мире по числу зафиксированных в отдельной стране случаев заражения оспой обезьян. Как передаёт «Мир 24», об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что в стране выявлено уже 3 487 случаев заражения этой болезнью. Наибольшее число случаев зафиксировано в штатах Нью-Йорк (990), Калифорния (356), а также Иллинойс (344).

Газета пишет, что Соединённые Штаты «стали страной с наибольшим числом выявленных заражений с начала распространения» вирусного заболевания.

«Прирост числа случаев заражения происходит на фоне расширения возможностей для проведения тестирования, но также из-за роста заболеваемости в мире», — отмечают журналисты.

По мнению авторов публикации, реальное число случаев заражения, скорее всего, гораздо выше.