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В августе в Удмуртии откроются еще две модельные библиотеки

15:05, 26 июля, 2022
Екатерина Сентемова
В августе в Удмуртии откроются еще две модельные библиотеки
15:05, 26 июля, 2022
Екатерина Сентемова
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#Игра\n#Удмуртия\n#библиотека\n#ремонт\n#открытие
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
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Пространство станет удобным для пожилых людей, родителей с маленькими детьми и читателям с ОВЗ.

Игра. Удмуртия. В Удмуртии готовятся к открытию две модельные библиотеки. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики. 

Обновление библиотек в селе Кама Камбарского района и Игре проходит в рамках нацпроекта «Культура».

Модельная библиотека является новым форматом взаимодействия муниципальной библиотеки и читателя. Помимо ремонта в библиотеках проходит переориентация на интересы местных жителей, в результате чего получается современное пространство, объединяющее разные интересы и увлечения читателей. 

В Камской библиотеке уже отремонтировали помещения, заменили радиаторы отопления, купили красивую функциональную мебель, оргтехнику, интерактивное оборудование, песочницу и настольные игры. Также не обошлось без покупки новых книг — из 3 377 экземпляров 3 036 штук уже обработаны и занесены в электронный каталог.

В настоящий момент волонтеры помогают библиотекарям осваивать интерактивное оборудование и расставлять книги по стеллажам. 

В Игринской районной библиотеке ремонт еще идет. Сейчас уже заменены все окна и двери, снесены перегородки, оштукатурены стены, часть пола покрыта плиткой, начинаются работы по замене потолка, крыльца, установке пандуса.

Библиотека закупила 3 724 книги, компьютерную и полиграфическую технику, специализированное оборудование для лиц с ограниченными возможностями, программное обеспечение и мягкую мебель.

Также у библиотек благоустроят прилегающую территорию. Вокруг появятся парковки, велостоянки, места отдыха со скамейками, светильники и зоны с цветочными клумбами. Помимо этого входную группу переоборудуют для маломобильных групп населения.

Пространство станет доступным для пожилых людей, родителей с маленькими детьми с колясками, и для читателей с ограниченными возможностями здоровья. 

Открытие библиотек пройдет в августе 2022 года. Сейчас в Удмуртии уже работают 12 модельных библиотек.

15:05, 26 июля, 2022
Екатерина Сентемова
35
0
#Игра\n#Удмуртия\n#библиотека\n#ремонт\n#открытие