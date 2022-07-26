Отключение горячей воды в Ижевске, самые щедрые женихи России и эвакуация при тайфуне в Японии: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Солнечное утро вторника, 26 июля, информационное агентство «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

«Готовьте кастрюли»

В среду, 27 июля, в Ижевске начнётся очередной этап гидравлических испытаний теплосетей. Как сообщили в пресс-службе Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс», работы пройдут в рамках 20 этапа опрессовок магистральных трубопроводов.

Отметим, что начало этого этапа испытаний энергетики по техническим причинам перенесли с 20 июля на последнюю неделю месяца. Таким образом, с 27 июля по 9 августа без горячей воды останется 101 дом в центральной части Ижевска:

- улица Вадима Сивкова 111, 112, 150, 152, 158, 161, 173, 177;

- улица Дерябина 3а;

- Интернациональный переулок 11, 15;

- улица Карла Либкнехта 5а, 17, 19;

- улица Карла Маркса 171, 173, 177, 206, 208;

- улица Красная 105, 131а, 131а/1, 133, 144, 154, 156;

- улица Красноармейская 123, 125, 127, 134, 135а, 140, 142, 159, 164, 166, 168, 169, 171, 182;

- улица Красногеройская 18;

- улица Ленина 4, 4 к.1, 4 к.2, 8, 9, 10, 11, 12, 30;

- улица Максима Горького 17, 40, 43, 45, 47, 49, 51, 56, 56И, 57, 66, 68, 71;

- улица Пастухова 11а, 82;

- улица Пушкинская 169, 169а, 171, 173, 175, 177, 187;

- улица Свердлова 4, 7, 22;

- улица Свободы 82а, 120, 122, 124, 139, 167, 171, 171а, 173, 175, 184, 186, 188, 190, 200, 202;

- улица Советская 2, 7, 8, 9, 10, 10а, 12а, 14, 15, 15а.

Щедрые женихи

Самые щедрые российские женихи живут в Санкт-Петербурге и Саратове. Как передаёт «Мир 24» со ссылкой на РИА Новости, молодожёны в этих городах больше всего тратят на кольца, которые дарят своим невестам на помолвку.

По данным ювелирного бренда Sokolov, в среднем петербуржцы тратят на одно кольцо 9 952 рубля. За ними идут жители Саратова – 9 117 рублей. Третье место у краснодарцев – 8 531 рубль.

В Москве за кольцо на помолвку в среднем платят около 8 тыс. рублей. Меньше всего на помолвочные кольца тратят жители Великого Новгорода и Омска – 4,2 тыс. и менее 4 тыс. рублей соответственно.

Отмечается, что высокий спрос на помолвочные кольца отмечается в январе и марте. В основном в начале весны ювелирные посещали женихи из Санкт-Петербурга и Краснодара. Чаще всего предложения невестам делали жители Екатеринбурга, Воронежа, Новосибирска, Челябинска, Тюмени, Москвы и Санкт-Петербурга.

Почти половина российских женихов (47%) выбирают для помолвки кольца из белого золота. Меньшей популярностью пользуются украшения из комбинированного золота (28%) и красного золота (20%). Подавляющее большинство покупателей помолвочных колец (88%) выбирают варианты с драгоценными камнями (бриллиантами, рубином, сапфиром, изумрудом), а 8% женихов покупают изделия с фианитом.

Дожди в Японии

Власти японской префектуры Сидзуока объявили об эвакуации 190 тыс. человек после сильных дождей в регионе. Как передают «Известия», об этом 26 июля сообщила газета Asahi Shimbun со ссылкой на администрации городов региона.

Отмечается, что в городе Хамамацу за один час до 07:57 выпало 78 мм осадков, что стало самым высоким почасовым количеством осадков в июле за всю историю наблюдений. В 08:25 город издал приказ об эвакуации около 190 тыс. человек в некоторых домохозяйствах города. Город Косай, префектура Сидзуока, также издал приказ об эвакуации около 2 тыс. человек в 08:15 утра.

В начале месяца, 4 июля, телеканал NHK со ссылкой на местные власти сообщил, что в префектуре Миядзаки на юго-западе Японии жителям было рекомендовано эвакуироваться из-за сильных дождей, вызванных приближающимся тайфуном. Уведомление получили, как сообщает телеканал, 311 жителей Кусимы, проживающих в 172 домах. Информация касалась как пожилых людей, так и людей с инвалидностью.

Кроме непогоды, продолжают беспокоить японцев и вулканы. 24 июля в префектуре Кагосима на юго-западе Японии эвакуировали 34 человек. Причиной стало извержение вулкана Сакурадзима. Был объявлен самый высокий, пятый уровень опасности, подразумевающий срочную эвакуацию людей. Выброс вулканических камней зафиксирован в радиусе 2,5 км.