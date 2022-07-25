Удмуртия вошла в число регионов-лидеров по вырубке леса в России

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия оказалась на четвёртом месте среди регионов России, где сильнее всего рубят лес. Рейтинг интенсивности учтённой заготовки леса составил Гринпис.

Материалы экспертов российского Гринпис основываются на опубликованной статистике Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за 2021 год. В начало рейтинга попали регионы, заготавливающие больше всего древесины в кубических метрах с гектара леса.

Возглавила рейтинг Вологодская область с показателем 1,8. Следом идут Ивановская и Костромская области. У Удмуртии показатель равен 1,3. За республикой идёт Тверская область (1,25). Замыкают рейтинг Ненецкий и Чукотский автономные округа (по 0,0005).

Всего в рейтинге представлено 62 региона России. При этом в первой двадцатке не оказалось ни одного сибирского и дальневосточного субъекта страны.

Эксперты объяснили, что главные и наиболее востребованные промышленностью лесные ресурсы — это не обширные таёжные леса северных, горных и мерзлотных районов страны, а продуктивные леса средней полосы. Эти леса осваиваются человеком уже не первый год, земли здесь обжитые, есть вся необходимая инфраструктура, а климат очень благоприятен для лесоводства. Поэтому выгоднее вкладывать силы и средства в развитие лесного хозяйства здесь, а не забираться в далёкие районы тайги и рубить там дикие леса, которые важны для сохранения биоразнообразия и климата на планете.