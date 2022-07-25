Более 700 000 тонн зерновых планируют собрать аграрии Удмуртии в 2022 году

Ижевск. Удмуртия. В ходе аппаратного совещания при главе Удмуртии вице-премьер республики Ольга Абрамова подвела итоги отрасли АПК региона за первое полугодие 2022 года. Она признала, что в текущем году в Удмуртии посевная кампания оказалась затяжной.

«Но она прошла достаточно успешно. Под зерновые культуры, озимый сев, мы посеяли 74 тыс. гектаров. Плюс 15 тыс. к предыдущему периоду. В общем и целом, по основным позициям мы обеспечили прирост посевных площадей. Более 700 тыс. тонн валового сбора зерновых мы должны взять», — рассказала Ольга Абрамова.

Она отметила, что максимальные площади посева зерновых в республике обеспечивают Алнашский, Можгинский и Сарапульский районы. Отметим, что общий объём потребления зерна в Удмуртии на сегодняшний день составляет 923 тыс. тонн, по словам вице-премьера.

Ольга Абрамова также отметила, что в 2022 году, как и в предыдущем, Удмуртия занимает лидирующую позицию в России по посевным площадям льна-долгунца. В этом году аграрии республики посеяли 7 100 гектаров.

Продолжается в республике и работа по поставке земель на кадастровый учёт. Порядка 66 тыс. гектар земли планируют учесть в 2022 году. В данном случае привлекаются возможности федерального бюджета. В топ-3 муниципальных образований по постановке земли на кадастровый учёт в Удмуртии вошли Сарапульский, Воткинский и Киясовский районы.

Также в 2022 году параллельно с постановкой на кадастровый учёт в республике проходит ввод в оборот земель сельхозназначения. В этом году планируют ввести 11 932 га.

Ольга Абрамова отчиталась и о ходе комплексного развития сельских территорий. С учётом федеральных средств на это направление в Удмуртии предусмотрено 970 млн рублей.

«На цели поддержки АПК в 2022 году будет направлено 3 млрд 383 млн рублей. 1,7 млрд из них уже довели до сельхозпроизводителей», — подчеркнула вице-премьер.