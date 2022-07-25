Смертельное ДТП в Удмуртии, декларации главврачей в России и новые «Мстители»: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Солнечное утро понедельника, 25 июля, информационное агентство «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

Гибель на дороге

В ночь на 25 июля на трассе М-7 в окрестностях Малой Пурги произошло ДТП. Как сообщила в соцсетях ПСЧ-37, сообщение на пульт дежурного поступило около полуночи — на 130-м км трассы столкнулись «Лада» и автобус.

В результате аварии водитель легковушки погиб. Остальные участники происшествия от госпитализации отказались. Причины ДТП устанавливаются.

Декларация доходов

Минтруд России предложил обязать директоров школ и главврачей больниц декларировать расходы. Как передаёт «Мир 24», министерство разработало поправки в законодательство, чтобы ужесточить контроль за расходами чиновников, руководителей бюджетных учреждений и госкорпораций.

Авторы инициативы хотят обязать не только глав государственных и муниципальных учреждений отчитываться о своих расходах, но также заявлять и о расходах их супругов и тратах на несовершеннолетних детей. Отмечается, что на сегодняшний день данным должностным лицам нужно лишь сообщать о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Также ведомство хочет расширить список сделок, которые подлежат декларированию с соблюдением критерия по соотношению с совокупным доходом, включив в него взятие и погашение кредитов, приобретение имущества и рефинансирование кредитов.

Новые мстители

Глава студии Marvel Кевин Файги анонсировал выход фильмов «Мстители: Династия Канга» и «Мстители: Секретные войны». Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на интернет-издание Deadline.

Отмечается, что объявление о двух новых фильмах появилось через три года после того, как фильм «Мстители: Финал» побил рекорды кассовых сборов по всему миру.

Как объявил Кевин Файги, новые кинокартины франшизы выйдут в 2025 году с разницей в шесть месяцев. Фильм «Мстители: Династия Канга» выйдет 2 мая, а «Мстители: Секретные войны» планируется выпустить 7 ноября.

На данный момент неизвестно, кто выступит режиссёром новых частей «Мстителей», а также кто сыграет главные роли. Накануне, 24 июля, на YouTube-канале компании Marvel Entertainment появился первый трейлер фильма «Чёрная Пантера: Ваканда навеки». Премьера картины в США запланирована на 11 ноября 2022 года.

Напомним, 24 мая Marvel Studios опубликовала первый официальный трейлер фильма «Тор: Любовь и гром». В кинокартине главные роли исполнили Крис Хемсворт, Натали Портман и Тесса Томпсон.