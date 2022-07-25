Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид Как в Удмуртии люди пропадают Лонгрид Строго, но справедливо Лонгрид

До +31 потеплеет в Удмуртии 25 июля

07:10, 25 июля, 2022
Дмитрий Стрелков
До +31 потеплеет в Удмуртии 25 июля
07:10, 25 июля, 2022
Дмитрий Стрелков
23
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии
Фото: ИА "Сусанин"
23
0

На территории республики возможны кратковременные дожди и грозы.

Ижевск. Удмуртия. Переменная облачность ожидается в Удмуртии в понедельник, 25 июля. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике, днём местами возможны кратковременные дожди, местами грозы.

 

Ветер западный со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +26…+31 градус Цельсия.

 

Атмосферное давление 742 мм ртутного столба, относительная влажность 60%. 

До +31 потеплеет в Удмуртии 25 июля

На территории республики возможны кратковременные дожди и грозы.

Ижевск. Удмуртия. Переменная облачность ожидается в Удмуртии в понедельник, 25 июля. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике, днём местами возможны кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер западный со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +26…+31 градус Цельсия.

Атмосферное давление 742 мм ртутного столба, относительная влажность 60%.

07:10, 25 июля, 2022
Дмитрий Стрелков
23
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии