Ижевск. Удмуртия. Переменная облачность ожидается в Удмуртии в понедельник, 25 июля. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике, днём местами возможны кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер западный со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +26…+31 градус Цельсия.

Атмосферное давление 742 мм ртутного столба, относительная влажность 60%.

До +31 потеплеет в Удмуртии 25 июля

На территории республики возможны кратковременные дожди и грозы.

Ижевск. Удмуртия. Переменная облачность ожидается в Удмуртии в понедельник, 25 июля. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике, днём местами возможны кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер западный со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +26…+31 градус Цельсия.

Атмосферное давление 742 мм ртутного столба, относительная влажность 60%.