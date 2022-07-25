На территории республики возможны кратковременные дожди и грозы.
Ижевск. Удмуртия. Переменная облачность ожидается в Удмуртии в понедельник, 25 июля. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике, днём местами возможны кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер западный со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +26…+31 градус Цельсия.
Атмосферное давление 742 мм ртутного столба, относительная влажность 60%.
До +31 потеплеет в Удмуртии 25 июля
На территории республики возможны кратковременные дожди и грозы.
Ижевск. Удмуртия. Переменная облачность ожидается в Удмуртии в понедельник, 25 июля. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике, днём местами возможны кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер западный со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +26…+31 градус Цельсия.
Атмосферное давление 742 мм ртутного столба, относительная влажность 60%.