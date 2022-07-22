Бесплатные тренировки для школьников Ижевска и новый президент Индии: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Лето продолжается, а приближение выходных вселяет оптимизм. Позитивны ли новости последних часов в республике, стране и мире — предлагаем посмотреть.

Спортивное лето

Ижевский Дворец спорта запускает цикл бесплатных тренировок для детей. Занятия будут проходить в августе по будням с 10:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы.

Новый проект Дворца спорта стал итогом победы в конкурсе «Спорт для всех 2022» благотворительной программы «Сила спорта». Для детей с 6 до 15 лет на бесплатной основе будут проводить занятия по баскетболу, художественной и спортивной гимнастике, каратэ, лапте, керлингу, дартсу.

Тренировки будут проходить в клубе «Юный баскетболист» на улице Баранова, 81, по предварительной записи. Детям необходимо иметь при себе спортивную одежду и обувь.

Напомним, ранее в республике объявили о старте программы «Удмуртское долголетие» по организации бесплатных занятий спортом для пенсионеров.

Новые стены, новые парты

В Удмуртии до 2027 планируют построить 10 новых школ. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным в Ижевске 21 июля. Стенограмма и видеозапись рабочей беседы размещена на официальном телеграм-канале федерального кабинета министров.

«За последние 5 лет в Удмуртии, в том числе по нацпроектам, построено и реконструировано 52 детских сада и 10 школ, 63 спортивных сооружения, в том числе ледовые арены в Воткинске и Можге,13 сельских домов культуры, Национальная библиотека Удмуртской Республики. Завершено строительство единственного в Ижевске 50-метрового бассейна. По республиканской программе «Большой ремонт» отремонтировано свыше 600 социальных объектов. План до 2027 года — построить еще 10 школ», — рассказал глава Удмуртии.

Курению — перекур!

Табачная компания Philip Morris International намерена покинуть российский рынок к концу 2022 года. Как пишут «Известия», об этом заявил исполнительный директор сигаретного гиганта Яцек Ольчак в интервью агентству Bloomberg.

«Мы усердно работаем над тем, чтобы завершить наше присутствие в России. Я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала. Предполагаю, что к концу года мы согласуем [уход] с Россией», — сообщил он.

По словам Ольчака, так как доля Philip Morris составляет 27% от всей табачной продукции в России, уход будет непростым. Компания намерена перенаправить свою продукцию в Азию и Европу. В перспективе табачная продукция Philip Morris может появиться и на американском рынке, где ранее не была представлена.

Напомним, наиболее известные производимые марки компании Philip Morris — сигареты Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M.

Освобожденные женщины Востока

Новым президентом Индии объявлена кандидат Национально-демократического альянса во главе с правящей партией «Индийская народная партия» 64-летняя Драупади Мурму. Как сообщает «Интерфакс», она стала второй женщиной-президентом республики, первой была Пратибха Патил, которая занимала этот пост в 2007−2012 годах.

Мурму, имя которой дали в честь царицы Драупади — главной героини древнего индийского эпоса Махабхарата, является выходцем из племени санталов, крупнейшего племени народа мунда, которое относится к племенам, исторически принадлежавшим к социальным низам. Драупади Мурму примет президентскую присягу 25 июля.