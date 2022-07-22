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До +27 градусов обещают в Удмуртии в последний день рабочей недели

07:15, 22 июля, 2022
Андрей Поносов
До +27 градусов обещают в Удмуртии в последний день рабочей недели
07:15, 22 июля, 2022
Андрей Поносов
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#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр
Фото: ru.freepik.com
237
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Местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Ижевск. Удмуртия. Переменную облачность прогнозируют в Удмуртии в пятницу, в ряде районов возможны кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщает республиканское управление МЧС России по информации Гидрометцентра Удмуртии.
 
22 июля территорию республики будет обдувать северо-западный ветер силой 7-12 метров в секунду. Днем температура воздуха поднимется до +22…+27°С, в ночные часы ожидается 9-14 градусов тепла.
 
Атмосферное давление сохранится на пониженных отметках и составит 744 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 66%.
07:15, 22 июля, 2022
Андрей Поносов
237
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр