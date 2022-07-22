До +27 градусов обещают в Удмуртии в последний день рабочей недели

Ижевск. Удмуртия. Переменную облачность прогнозируют в Удмуртии в пятницу, в ряде районов возможны кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщает республиканское управление МЧС России по информации Гидрометцентра Удмуртии.

22 июля территорию республики будет обдувать северо-западный ветер силой 7-12 метров в секунду. Днем температура воздуха поднимется до +22…+27°С, в ночные часы ожидается 9-14 градусов тепла.

Атмосферное давление сохранится на пониженных отметках и составит 744 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 66%.