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В Удмуртии в четверг днем термометры покажут до +26 градусов

07:15, 21 июля, 2022
Андрей Поносов
В Удмуртии в четверг днем термометры покажут до +26 градусов
07:15, 21 июля, 2022
Андрей Поносов
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#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр
Фото: ru.freepik.com
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Существенных осадков не ожидается.

Ижевск. Удмуртия. Переменную облачность и повышение температурного фона прогнозируют синоптики в Удмуртии 21 июля, существенных осадков не ожидается. Об этом информирует республиканское управление МЧС России по данным регионального Гидрометцентра.
 
В четверг на территории республики будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +21…+26°С, в ночные часы ожидается 12-15 градусов тепла.
 
Атмосферное давление сохранится на уровне ниже нормальных значений и составит 742 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 68%.
07:15, 21 июля, 2022
Андрей Поносов
222
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр