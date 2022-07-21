В Удмуртии в четверг днем термометры покажут до +26 градусов

Ижевск. Удмуртия. Переменную облачность и повышение температурного фона прогнозируют синоптики в Удмуртии 21 июля, существенных осадков не ожидается. Об этом информирует республиканское управление МЧС России по данным регионального Гидрометцентра.

В четверг на территории республики будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +21…+26°С, в ночные часы ожидается 12-15 градусов тепла.

Атмосферное давление сохранится на уровне ниже нормальных значений и составит 742 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 68%.