Отношение жителей Удмуртии к нацпроектам и даты проведения летней Олимпиады-2028: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Если кто-то из-за дождя пропустил традиционную утреннюю пробежку, предлагаем совершить пробежку информационную. О чем же написали в СМИ и соцсетях со вчерашнего дня?

Национальные приоритеты: взгляд из глубинки

Подавляющее большинство жителей Удмуртии осведомлены о ходе реализации национальных проектов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики на основании результатов онлайн-опроса, проведенного специалистами Центра управления регионом.

Согласно полученным ЦУР данным, 98% жителей Удмуртии слышали хотя бы об одном национальном проекте. Наиболее высокий уровень информированности о таких нацпроектах, как «Безопасные качественные дороги» (84%), «Демография» (84%), «Жилье и городская среда» (83%), «Образование» (80%), «Культура» (78%), «Здравоохранение» (75%) и «Экология» (74%).

Среди целей, которые стоят перед страной в общенациональном масштабе, жители республики на первые позиции поставили сохранение населения, здоровье и благополучие людей (92%), обеспечение достойного и эффективного труда (89%), обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни (87%).

«Танцы Минус» для айтишников

Рок-группа «Танцы Минус» станет хедлайнером музыкальной программы летнего слета специалистов IT-отрасли Удмуртии. Фестиваль «DIGITAL ИЖЕВСК. IT Summer Camp 2022» состоится с 30 по 31 июля в Ижевске на базе спорткомплекса «Чекерил», сообщает пресс-служба администрации столицы.

На фестивале соберутся специалисты компаний, работающих в области информационных технологий, студенты и преподаватели вузов, все, кто связан с IT-сферой.

Участников ждет большая образовательная, спортивная и развлекательная программа. «Гвоздем» концертной части станет выступление известного российского музыканта Вячеслава Петкуна и группы «Танцы Минус».

Дело — труба

Трубопровод со спиртом обнаружили на границе Украины и Молдавии. Контрабандный канал был найден на приднестровском участке примыкания сопредельных государств. Об этом сообщает канал РЕН ТВ со ссылкой на сообщение госпогранслужбы Незалежной.

«Трубопровод с характерным запахом спирта был найден по оперативной информации сотрудников ГПСУ. Триста метров полиэтиленовой трубы простирались от линии государственной границы под землей в направлении частного дома 32-летнего гражданина Украины. Предварительно «магистраль» использовали для незаконного перемещения спирта на Украину из приднестровского сегмента молдавско-украинской границы», — говорится в сообщении ведомства.

Во время обысков были найдены емкости с характерным запахом спирта и часть свернутой полиэтиленовой трубы. Проводятся следственные мероприятия, спиртопровод будет демонтирован.

А наши поедут?

Открытие XXXIV летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе состоится 14 июля 2028 года, состязания будут проходить до 30 июля. Как пишут «Известия», об этом Международный олимпийский комитет сообщил на своем официальном сайте.

О том, что Олимпиада-2028 пройдет в Лос-Анджелесе, стало известно в 2017 году. Это право калифорнийский мегаполис получил в третий раз. До этого соревнования проходили в 1932 и 1984 годах.

Паралимпийские игры пройдут с 15 по 27 августа 2028 года. Лос-Анджелес будет принимать их впервые.

В предварительную программу Олимпиады-2028 года вошли 28 видов спорта, такие как: легкая атлетика, гольф, дзюдо, плавание, регби, триатлон, тхэквондо, парусные гонки, велоспорт.