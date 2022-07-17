Проверки автобусов начнутся в Удмуртии с 18 июля

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

С 18 по 22 июля сотрудники ГИБДД особое внимание уделят законности перевозок пассажиров на общественном транспорте.

Так, у водителей автобусов будут проверять документы, в том числе о прохождении предрейсового медосмотра, проверке технического состояния транспорта, своевременного прохождения техосмотра. Также правоохранители проверят наличие и исправность тахографов, соблюдение режима труда водителей, страхование ответственности владельцев автобусов.