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Проверки автобусов начнутся в Удмуртии с 18 июля

12:25, 17 июля, 2022
Анна Торхова
Проверки автобусов начнутся в Удмуртии с 18 июля
12:25, 17 июля, 2022
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#автобус\n#ГИБДД
Фото: ИА «Сусанин»
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Профилактическое мероприятие направлено на пресечение нарушений ПДД.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике. 

С 18 по 22 июля сотрудники ГИБДД особое внимание уделят законности перевозок пассажиров на общественном транспорте. 

Так, у водителей автобусов будут проверять документы, в том числе о прохождении предрейсового медосмотра, проверке технического состояния транспорта, своевременного прохождения техосмотра. Также правоохранители проверят наличие и исправность тахографов, соблюдение режима труда водителей, страхование ответственности владельцев автобусов. 

12:25, 17 июля, 2022
Анна Торхова
10
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автобус\n#ГИБДД