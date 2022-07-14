В ижевском микрорайоне «Столичный» отремонтировали разбитый участок дороги по требованию прокуратуры

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске восстановили участок проезжей части на одной из улиц микрорайона «Столичный» по требованию прокуратуры. Юридическое лицо, допустившее разрушение дорожного полотна, привлечено к административной ответственности, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Прокуратура Индустриального района совместно с сотрудниками ГИБДД по обращению гражданина провела проверку состояния дороги на участке от улицы Воткинское шоссе до предприятия «Альтаир». Установлено, что на данном отрезке имеется множество аварийных дефектов дорожного полотна.

Прокуратура внесла в адрес начальника муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» представление об устранении дефектов. После чего предприятие привело дорогу в нормативное состояние.

Материалы об административном правонарушении в части несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог были переданы в суд. Юридическому лицу назначен штраф в размере 100 тыс. рублей.