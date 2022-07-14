Две трети утонувших этим летом в Удмуртии зашли в воду в состоянии опьянения

Ижевск. Удмуртия. У 70% утонувших с начала лета в Удмуртии имелись признаки алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики, опираясь на свидетельства очевидцев таких происшествий.

По данным регионального Управления МЧС России, с 1 июня 2022 года на водоемах республики утонули 12 взрослых граждан, среди них одна женщина. Самому молодому из погибших исполнилось 24 года.

Человек, употребивший алкоголь на отдыхе у воды, автоматически попадает в группу риска. Также особое внимание взрослым стоит уделять купанию детей, напомнил главный государственный инспектор по маломерным судам по Удмуртии Алексей Анохин.

«Надо придерживаться здравого смысла, надо понимать, что если человек, говоря по-простому, «перебрал», то к воде лучше не подходить. Ну, и самое главное, конечно, для родителей, бабушек, дедушек, для всех людей – это следить за детьми. Ни в коем случае не выпускать их из виду. Если ребенок купается, то необходимо быть рядом с ним», – подчеркнул Алексей Анохин.

Возлияния на жаре – это всегда стресс для организма, а купание в нетрезвом виде – двойной стресс, считает главный врач республиканского наркологического диспансера Артем Школяр. По его словам, употребление спиртного в жаркую погоду может вызвать сгущение крови, сбои артериального давления и сердечного ритма. Все это факторы риска возникновения инсульта и инфаркта.

У разгоряченного солнцем и спиртным человека при погружении в воду из-за перепада температур может произойти «холодовая» реакция, вызывающая моментальный спазм кровеносных сосудов.

Кроме того, под воздействием горячительных напитков притупляется инстинкт самосохранения и чувствительные реакции, человек может заплыть слишком далеко и не найти сил вернуться к берегу. Также алкоголь замедляет скорость и координацию движений, сбивается дыхание и человек может просто захлебнуться.