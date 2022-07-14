Продажи премиум-автомобилей в Удмуртии за год выросли почти вдвое

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выросли продажи авто премиум-класса. Об этом сообщила пресс-служба «Авито Авто».

Эксперты изучили продажи машин премиум-класса в возрасте до трёх лет с пробегом. По данным за II квартал 2022 года, в Удмуртии такие автомобили стали покупать чаще на 44,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и на 32,3% в сравнении с I кварталом 2022 года.

Средняя стоимость авто по указанным критериям составила 7,8 млн рублей, при этом в среднем по России это 6,1 млн рублей. Самым продаваемым автомобилем в регионе стал Lexus RX — в среднем за него просят 3 млн рублей.

На машины премиум-класса пришлось 0,99% от общего числа продаж авто с пробегом.

При этом по России продажи таких автомобилей выросли на 5,5% в сравнении с прошлым годом, а по сравнению с началом 2022 года — на 16,7%. Самыми востребованными оказались Mercedes-Benz E-класса, BMW 5 серии, BMW 3 серии, BMW X5 и Lexus RX.

В «Авито Авто» пояснили, что машины в возрасте до трёх лет являются для россиян хорошей альтернативой автомобилям из салона: они дешевле, состояние зачастую хорошее, а пробег небольшой.