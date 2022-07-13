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Осужденные в исправительной колонии №7 Удмуртии будут изготавливать валенки

16:50, 13 июля, 2022
Екатерина Сентемова
Осужденные в исправительной колонии №7 Удмуртии будут изготавливать валенки
16:50, 13 июля, 2022
Екатерина Сентемова
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#Удмуртия\n#осужденные\n#работа
Фото: twenty20.com
61
0

За месяц планируется валять около 300 пар обуви.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе осужденные в исправительной колонии №7 начнут изготавливать валенки. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртской Республике.

По заказу бизнес-партнера шесть осужденных приступят к изготовлению обуви в центре трудовой адаптации ИК-7. Каждый месяц планируется выпускать около 300 изделий из овечьей шерсти.

Валенки осужденные будут изготавливать в несколько этапов: подготовят шерсть, изготовят основу валенок, далее их покрасят, высушат и украсят.

Напомним, что в июне 2022 года 20 заключенных колонии-поселения №11 засадили картошкой 70 га земли. В ижевской колонии-поселении №10 каждый месяц выращивают до 500 кг лука. 

16:50, 13 июля, 2022
Екатерина Сентемова
61
0
#Удмуртия\n#осужденные\n#работа