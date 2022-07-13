Осужденные в исправительной колонии №7 Удмуртии будут изготавливать валенки

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе осужденные в исправительной колонии №7 начнут изготавливать валенки. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртской Республике.

По заказу бизнес-партнера шесть осужденных приступят к изготовлению обуви в центре трудовой адаптации ИК-7. Каждый месяц планируется выпускать около 300 изделий из овечьей шерсти.

Валенки осужденные будут изготавливать в несколько этапов: подготовят шерсть, изготовят основу валенок, далее их покрасят, высушат и украсят.

Напомним, что в июне 2022 года 20 заключенных колонии-поселения №11 засадили картошкой 70 га земли. В ижевской колонии-поселении №10 каждый месяц выращивают до 500 кг лука.