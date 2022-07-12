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Аварийный мост через реку Игерманка в Ижевске отремонтируют к вечеру 14 июля

14:50, 12 июля, 2022
Екатерина Сентемова
Аварийный мост через реку Игерманка в Ижевске отремонтируют к вечеру 14 июля
14:50, 12 июля, 2022
Екатерина Сентемова
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#Удмуртия\n#мост\n#ремонт\n#Ижевск
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
175
0

Для пешеходов организуют временные мостки.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на ремонт закроют аварийный мост через реку Игерманка. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска в соцсети «ВКонтакте».

Сооружение располагается на 9 км Якшур-Бодьинского тракта у СНТ «Березка» до микрорайона «Новый Игерман».

Ремонтные работы начнутся в 08:00 13 июля и закончатся в 20:00 14 июля. Территория вокруг моста будет огорожена. Пешеходы смогут пройти по временным мосткам, а автоводителей просят выбирать пути объезда.

14:50, 12 июля, 2022
Екатерина Сентемова
175
0
#Удмуртия\n#мост\n#ремонт\n#Ижевск