Аварийный мост через реку Игерманка в Ижевске отремонтируют к вечеру 14 июля

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на ремонт закроют аварийный мост через реку Игерманка. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска в соцсети «ВКонтакте».

Сооружение располагается на 9 км Якшур-Бодьинского тракта у СНТ «Березка» до микрорайона «Новый Игерман».

Ремонтные работы начнутся в 08:00 13 июля и закончатся в 20:00 14 июля. Территория вокруг моста будет огорожена. Пешеходы смогут пройти по временным мосткам, а автоводителей просят выбирать пути объезда.