Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид Как в Удмуртии люди пропадают Лонгрид Строго, но справедливо Лонгрид

Жара в Удмуртии спадёт 15 июля

15:05, 11 июля, 2022
Юрий Абашев
Жара в Удмуртии спадёт 15 июля
15:05, 11 июля, 2022
Юрий Абашев
203
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Фото: twenty20.com
203
0

В первой половине недели температура воздуха ожидается выше климатических норм.

Ижевск. Удмуртия. В начале рабочей недели на территории Удмуртии сохранится жаркая погода с превышением температурных климатических норм. Об этом сообщает удмуртский Гидрометцентр.

По данным синоптиков, в первой половине недели ночные температуры будут на уровне +15…+20 градусов Цельсия. Днём воздух прогреется до +27…+32, что на 4-6 градусов выше климатических норм. Местами ожидаются кратковременные дожди, не исключены грозы.

В четверг, 14 июля, днём столбики термометров покажут +24…+29 градусов. Вероятность кратковременных осадков сохранится на большей части территории республики.

С 15 июля Удмуртию накроет дождливая и ветренная погода. Днём воздух прогреется лишь до +21…+25 градусов. По предварительным данным, в выходные ожидается сухая и тёплая погода с комфортной температурой воздуха +21…+26 градусов.

15:05, 11 июля, 2022
Юрий Абашев
203
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода