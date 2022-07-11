Жара в Удмуртии спадёт 15 июля

Ижевск. Удмуртия. В начале рабочей недели на территории Удмуртии сохранится жаркая погода с превышением температурных климатических норм. Об этом сообщает удмуртский Гидрометцентр.

По данным синоптиков, в первой половине недели ночные температуры будут на уровне +15…+20 градусов Цельсия. Днём воздух прогреется до +27…+32, что на 4-6 градусов выше климатических норм. Местами ожидаются кратковременные дожди, не исключены грозы.

В четверг, 14 июля, днём столбики термометров покажут +24…+29 градусов. Вероятность кратковременных осадков сохранится на большей части территории республики.

С 15 июля Удмуртию накроет дождливая и ветренная погода. Днём воздух прогреется лишь до +21…+25 градусов. По предварительным данным, в выходные ожидается сухая и тёплая погода с комфортной температурой воздуха +21…+26 градусов.