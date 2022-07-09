В зоопарке Ижевска поселились ламы

Ижевск. Удмуртия. Среди обитателей ижевского зоопарка произошло очередное пополнение. Здесь поселились самец и самка ламы, сообщает пресс-служба зоосада.

Семья парнокопытных из Южной Америки будет жить по соседству с японскими макаками и пятнистыми оленями. Напомним, у последних на днях родился малыш, олененка назвали Амая.

Это не первый приплод в ижевском зоопарке за последние месяцы. 7 мая здесь появился на свет детеныш черного ягуара.