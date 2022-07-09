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В зоопарке Ижевска поселились ламы

17:10, 09 июля, 2022
Андрей Поносов
В зоопарке Ижевска поселились ламы
17:10, 09 июля, 2022
Андрей Поносов
393
0
#Ижевск\n#зоопарк\n#животные
Фото: пресс-служба ижевского зоопарка
393
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Парочка южноамериканских парнокопытных будет жить по соседству с японскими макаками и пятнистыми оленями.

Ижевск. Удмуртия. Среди обитателей ижевского зоопарка произошло очередное пополнение. Здесь поселились самец и самка ламы, сообщает пресс-служба зоосада.

Семья парнокопытных из Южной Америки будет жить по соседству с японскими макаками и пятнистыми оленями. Напомним, у последних на днях родился малыш, олененка назвали Амая.

Это не первый приплод в ижевском зоопарке за последние месяцы. 7 мая здесь появился на свет детеныш черного ягуара.

17:10, 09 июля, 2022
Андрей Поносов
393
0
#Ижевск\n#зоопарк\n#животные