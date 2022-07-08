Прибывшим в Удмуртию из ДНР и ЛНР водителям выдадут российские права без экзаменов

Ижевск. Удмуртия. Водителям из ДНР и ЛНР выдадут в Удмуртии российские права без экзаменов. Об этом сообщила пресс-служба МВД Удмуртской Республики.

Правительство России определило список лиц, которым могут заменить иностранные водительские удостоверения на новые без прохождения экзамена. Такое право получат жители ДНР, ЛНР и Украины. Вместе с ними — лица без гражданства, которые имеют разрешение на временное проживание в России, вид на жительство, удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении убежища.

Данная привилегия распространяется на тех, кто въехал на территорию России после 21 февраля 2022 года. Также её могут получить граждане России, которые получили российское гражданство по указу президента России от 24.04.2019 года №183 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке».

Такие меры будут действовать до 1 марта 2023 года.