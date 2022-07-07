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Житель Удмуртии проведет более 8 лет в колонии за половые связи с тремя школьницами

12:50, 07 июля, 2022
Екатерина Сентемова
Житель Удмуртии проведет более 8 лет в колонии за половые связи с тремя школьницами
12:50, 07 июля, 2022
Екатерина Сентемова
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#Вавож\n#Удмуртия\n#несовершеннолетние\n#школьники\n#уголовное дело
Фото: twenty20.com
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Мужчина знакомился с девушками на улице, после чего общался в соцсетях.

Вавож. Удмуртия. Жителя села Вавож осудили за секс с несовершеннолетними. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики. 

31-летний мужчина с сентября 2018 года по ноябрь 2019 года переспал с тремя школьницами. Двоим из них было 14 лет, одной — 15. Подсудимый знакомился с девушками на улице, общался в соцсетях и вступал в половую связь в своих автомобилях. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 134 УК России  («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное в отношении двух или более лиц»). Суд приговорил мужчину к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

12:50, 07 июля, 2022
Екатерина Сентемова
135
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#несовершеннолетние\n#школьники\n#уголовное дело