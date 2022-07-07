Житель Удмуртии проведет более 8 лет в колонии за половые связи с тремя школьницами

Вавож. Удмуртия. Жителя села Вавож осудили за секс с несовершеннолетними. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

31-летний мужчина с сентября 2018 года по ноябрь 2019 года переспал с тремя школьницами. Двоим из них было 14 лет, одной — 15. Подсудимый знакомился с девушками на улице, общался в соцсетях и вступал в половую связь в своих автомобилях.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 134 УК России («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное в отношении двух или более лиц»). Суд приговорил мужчину к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.