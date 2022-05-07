Ремонт двух участков на трассе Сарапул-Воткинск завершат в сентябре

Воткинск. Удмуртия. Ремонт двух участков дорог стартовал на трассе Сарапул-Воткинск. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Протяженность ремонтируемого участка в Воткинском районе составит почти 5 км. Работы пройдут в рамках программы «Развитие транспортной системы УР». По словам министра транспорта Удмуртии Алексея Горбачева, ремонт данного участка имеет свои особенности. Дорожники применяют метод холодного ресайклинга. В Удмуртии такая технология используется с 2017 года. Одно из преимуществ - возможность укрепить основание дороги, используя старое покрытие как часть нового.

«После фрезерования старого дорожного покрытия ресайклер перемешивает асфальтовую крошку, битумную эмульсию и цемент, обеспечивая оптимальную влажность смеси для максимальной плотности при укатке. Следующие за ресайклером катки уплотняют ее. На выходе получаем монолитный слой из стабилизированного материала» - рассказал начальник строительного участка ДСУ №5 по ремонту автодороги «Сарапул-Воткинск» Сергей Григорьев. Благодаря этому, дорога сможет выдерживать большую нагрузку и прослужит дольше.

Второй участок - в Завьяловском районе - отремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На протяжении 4,6 км дорожники срежут старое покрытие, уложат два слоя нового асфальтобетона, укрепят обочины.

На время работ движение перекрывать не планируется. Завершится ремонт на двух участках в сентябре 2022 года.

Напомним, в настоящее время продолжается ремонт дорожного полотна у деревни Каменное. До сентября движение на участке организовано по одной полосе.