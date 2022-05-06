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Военнослужащий из Удмуртии отличился в ходе спецоперации на территории Украины

18:06, 06 мая, 2022
Аграфена Костромская
Военнослужащий из Удмуртии отличился в ходе спецоперации на территории Украины
18:06, 06 мая, 2022
Аграфена Костромская
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#Удмуртия\n#Кез\n#Украина
Фото: Иван Богданов / VK.com
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Его действия помогли подавить огневые позиции противника.

Кез. Удмуртия. Военнослужащий из Удмуртии отличился в ходе спецоперации российских войск на территории Украины. Об этом сообщил глава Кезского района Иван Богданов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Старший сержант Кирилл Ившин при наступлении действовал в составе тактической группы гаубичного артиллерийского дивизиона. В результате его грамотных действий удалось уничтожить батарею реактивных систем залпового огня «Град» и позиции гаубиц Д-30, а также миномёты и более 100 единиц живой силы противника. 

С начала спецоперации Кирилл Ившин выполнил более 70 огневых задач. Его успехи на службе отметили в Минобороны России.

18:06, 06 мая, 2022
Аграфена Костромская
501
0
#Удмуртия\n#Кез\n#Украина