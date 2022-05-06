Военнослужащий из Удмуртии отличился в ходе спецоперации на территории Украины

Кез. Удмуртия. Военнослужащий из Удмуртии отличился в ходе спецоперации российских войск на территории Украины. Об этом сообщил глава Кезского района Иван Богданов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Старший сержант Кирилл Ившин при наступлении действовал в составе тактической группы гаубичного артиллерийского дивизиона. В результате его грамотных действий удалось уничтожить батарею реактивных систем залпового огня «Град» и позиции гаубиц Д-30, а также миномёты и более 100 единиц живой силы противника.

С начала спецоперации Кирилл Ившин выполнил более 70 огневых задач. Его успехи на службе отметили в Минобороны России.