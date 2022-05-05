В Удмуртии утвердили порядок оказания материальной помощи родственникам погибших в ходе спецоперации на Украине

Ижевск. Удмуртия. Правительство Удмуртской Республики утвердило порядок оказания материальной помощи гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации из-за гибели их родственника — военнослужащего или служащего Росгвардии и имеющего специальное звание полиции — в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Как следует из документа, право на получение материальной помощи имеют жители, чей родственник погиб при исполнении воинского долга, и был захоронен на территории Удмуртии. К числу родственников относят супругов, детей, родителей, а также лиц, которые находились на иждивении у погибшего на момент его смерти.

Помощь единовременная. Её размер — 1 млн рублей. Сумма выплачивается равными долями каждому члену семьи. Вместе с тем помощь может быть перечислена только одному лицу — но для этого нужно письменное согласие остальных родственников (идёт в приложении к документу). Выплата предоставляется при условии, что за ней обратились не позднее шести месяцев со дня гибели военнослужащего или служащего Росгвардии.

Чтобы получить помощь, лицу необходимо обратиться в Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики. В ведомство подаётся пакет документов: заявление на предоставление выплаты (идёт в приложении к документу), паспорт (или временное удостоверение личности), свидетельство о смерти, справку — подтверждение, что заявитель является родственником. Также понадобится документ о том, что погибший на момент смерти участвовал в специальной военной операции. Если у погибшего на иждивении находились лица — тоже нужно соответствующее подтверждение. Вместе с этим необходимо предоставить номер счёта, на который будет производиться выплата. Все упомянутые документы можно подать в виде нотариально заверенных копий.

Если министерство откажет в выплате, то оно уведомит об этом заявителя, объяснив причины и указав, что нужно исправить. Если пакет документов принимается, то обращение регистрируется в день их подачи. С документов снимаются копии, после чего заявителю возвращаются подлинники (кроме заявления).

После одобрения всех документов и заявки, средства поступят на счёт заявителя в течение 15 рабочих дней — со дня принятия решения об оказании помощи.