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На праздники в Удмуртии ожидается до +19 градусов

17:55, 04 мая, 2022
Андрей Бирюков
На праздники в Удмуртии ожидается до +19 градусов
17:55, 04 мая, 2022
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#погода
Фото: ИА «Сусанин»
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Существенных осадков не предвидится.

Ижевск. Удмуртия. Праздники в Удмуртии будут тёплыми. Прогнозом погоды на ближайшие дни поделился республиканский Гидрометцентр. 

Ночью и днём 5 мая в Удмуртии местами ожидаются небольшие и умеренные дожди. Температура ночью составит +2…+7 градусов Цельсия, а днём поднимется до +5…+10 градусов. 

В пятницу, 6 мая, местами пройдут дождь и снег. Ночью температура опустится до -3…+2 градусов, а днём прогреется до +5…+10 градусов. 

К праздникам в регионе потеплеет. Предварительный прогноз показывает, что 7-9 мая ночью температура составит 0…+5 градусов, а днём поднимется до +14…+19, существенных осадков при этом не предвидится. 

Напомним, что в среду, 4 мая, ожидается сильный ветер в течение всего дня. Он сохранится до первой половины ночи 5 мая. 

17:55, 04 мая, 2022
Андрей Бирюков
745
0
#Удмуртия\n#погода