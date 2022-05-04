На праздники в Удмуртии ожидается до +19 градусов

Ижевск. Удмуртия. Праздники в Удмуртии будут тёплыми. Прогнозом погоды на ближайшие дни поделился республиканский Гидрометцентр.

Ночью и днём 5 мая в Удмуртии местами ожидаются небольшие и умеренные дожди. Температура ночью составит +2…+7 градусов Цельсия, а днём поднимется до +5…+10 градусов.

В пятницу, 6 мая, местами пройдут дождь и снег. Ночью температура опустится до -3…+2 градусов, а днём прогреется до +5…+10 градусов.

К праздникам в регионе потеплеет. Предварительный прогноз показывает, что 7-9 мая ночью температура составит 0…+5 градусов, а днём поднимется до +14…+19, существенных осадков при этом не предвидится.

Напомним, что в среду, 4 мая, ожидается сильный ветер в течение всего дня. Он сохранится до первой половины ночи 5 мая.