Чапа снова с хозяйкой: эвакуированная в Ижевск жительница Мариуполя встретилась со своей собакой

Ижевск. Удмуртия. Эвакуированная в Ижевск пожилая жительница Мариуполя встретилась со своим питомцем. Собаку по имени Чапа на время выздоровления хозяйки приютила неравнодушная девушка.

Напомним, 12 апреля в Удмуртию прибыл поезд с гражданами Украины, вывезенными из зоны боевых действий. В числе эвакуированных была одинокая пожилая женщина с собакой. К сожалению, у пенсионерки обнаружились подозрения на коронавирус, с вокзала ее увезли на скорой.

Чапу, так зовут четвероногое, временно взял сотрудник силового ведомства. Но близлежащие приюты для животных оказались переполнены, и начались поиски пристанища для Чапы.

На призыв журналистов откликнулись несколько человек, Чапу взяла неравнодушная девушка, собаке был обеспечен должный уход.

В больнице Валентина Ивановна, хозяйка Чапы, очень переживала о своей любимице, с женщиной работали психологи. После выписки пенсионерка и ее единственное в сегодняшней ситуации близкое существо встретились. Об этом написал на своей странице в соцсети глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Сегодня Чапа с хозяйкой вместе и благодарят всех участников этой замечательной истории за поддержку и помощь», - рассказал глава региона.