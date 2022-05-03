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Вылетающих из Ижевска пассажиров попросили отправляться в аэропорт заранее

14:05, 03 мая, 2022
Андрей Поносов
Вылетающих из Ижевска пассажиров попросили отправляться в аэропорт заранее
14:05, 03 мая, 2022
Андрей Поносов
64
0
#Ижевск\n#аэропорт\n#пробки\n#ремонт дорог
Фото: ИА "Сусанин"
64
0

Время в пути до воздушной гавани увеличилось из-за ремонтных работ по дороге на Завьялово.

Ижевск. Удмуртия. Отправляющихся из Ижевска авиапассажиров попросили предусмотреть дополнительное время на дорогу до аэропорта. Выезд из столицы может быть затруднен в связи с ремонтными работами на трассе Ижевск-Завьялово. Об этом предупреждает пресс-служба предприятия «Ижавиа».

«В связи с ремонтом полотна дороги на участке Ижевск-Завьялово увеличилось время подъезда к аэропорту. При планировании поездки в аэропорт просим вас закладывать дополнительное время во избежание опозданий на рейс», - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Накануне пользователи соцсетей делились онлайн-картами дорожной обстановки в Ижевске. Ситуацию на отдельных участках улицы Камбарская и Гольянского тракта сервис «Яндекс.Карты» обозначал как «глухая пробка».

14:05, 03 мая, 2022
Андрей Поносов
64
0
#Ижевск\n#аэропорт\n#пробки\n#ремонт дорог