Вылетающих из Ижевска пассажиров попросили отправляться в аэропорт заранее

Ижевск. Удмуртия. Отправляющихся из Ижевска авиапассажиров попросили предусмотреть дополнительное время на дорогу до аэропорта. Выезд из столицы может быть затруднен в связи с ремонтными работами на трассе Ижевск-Завьялово. Об этом предупреждает пресс-служба предприятия «Ижавиа».

«В связи с ремонтом полотна дороги на участке Ижевск-Завьялово увеличилось время подъезда к аэропорту. При планировании поездки в аэропорт просим вас закладывать дополнительное время во избежание опозданий на рейс», - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Накануне пользователи соцсетей делились онлайн-картами дорожной обстановки в Ижевске. Ситуацию на отдельных участках улицы Камбарская и Гольянского тракта сервис «Яндекс.Карты» обозначал как «глухая пробка».