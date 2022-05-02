Игра. Удмуртия. Посёлок Игра в Удмуртии полностью освободился от затопившей его воды. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике, по состоянию на 2 мая на территории населённого пункта подтопленных участков придомовых территорий нет.

Органы местного самоуправления совместно с сотрудниками ведомства и спасателями продолжают вести мониторинг, оказывать жителям адресную помощь.

В посёлке Кез и селе Яган также ситуация стабилизировалась, подтопленных придомовых территорий нет. На всех реках наблюдается устойчивая тенденция по снижению уровня воды. Во всех районах пострадавших нет, жизнедеятельность населения и транспортное сообщение не нарушены.

Контроль за ситуацией в круглосуточном режиме осуществляет оперштаб ГУ МЧС России по Удмуртии.

Напомним, в конце апреля из-за разлива Лозы подтопленными оказались более сотни домов в Игре, а в Кезу из-за разлива Лыпа пришлось эвакуировать жителей. Также из-за разливы Пызепа осталось без электроснабжения садовое товарищество в Глазовском районе.