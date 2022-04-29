Старт праздничного марафона в честь Галины Кулаковой в Удмуртии и Знамя Победы в открытом космосе: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Конец рабочей недели - не повод выпадать из информационного пространства. Взглянем, о чем написали в СМИ в последние несколько часов.

С днем рождения!

В Удмуртии стартовал праздничный марафон в честь юбилея Галины Алексеевны Кулаковой. 29 апреля знаменитой лыжнице исполняется 80 лет.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, именинница уже начала принимать поздравления у себя в поселке Италмас, в спортивном комплексе, названном в ее честь. Первыми гостями станут знаменитые удмуртские спортсмены, главы городов и районов, руководители крупных промышленных предприятий республики.

Напомним, 29 апреля в Ижевске на стадионе «Динамо» в честь Кулаковой пройдет большой спортивный праздник «Олимпийский день», ведущим которого станет комментатор Дмитрий Губерниев.

Воспоминания о подвигах

В школах Ижевска стартовали видеоуроки, посвященные предстоящему Дню Победы. Как сообщает пресс-служба администрации города, в преддверии 9 мая ученикам покажут 8 видеофильмов: «Ратный подвиг», «В тылу как на фронте», «Город Ижевск - город госпиталь», «Мы этой памяти верны», «Соколы Ижевска – герои России» и другие.

Уроки создавались последние три года на материалах музеев Ижевска, Центрального Государственного архива Удмуртии, а также фотографиях и воспоминаниях из семейных архивов ижевчан. 5 новых видеоуроков было отснято в 2021-2022 годах в рамках городской программы «Ижевск – город трудовой доблести».

Знамя Победы в открытом космосе

Российские космонавты во время выхода в открытый космос развернули копию Знамени Победы. Трансляция работы Олега Артемьева и Дениса Матвеева за пределами МКС велась на официальном сайте «Роскосмоса». На кадрах видно, как космонавты выносят в безвоздушное пространство и разворачивают копию Знамени Победы в Великой Отечественной войне на фоне российского лабораторного модуля «Наука».

Члены экипажа заранее подобрали проволоку и прошили ею вручную периметр знамени, а специалисты «Роскосмоса» рассчитали наиболее удобный момент для раскрытия красного стяга.

Во временное пользование

Палата представителей США 28 апреля проголосовала за предоставление военной помощи Украине в формате «ленд-лиз». Ранее упрощенный порядок выделения вооружений Киеву одобрил американский Сенат. Об этом пишет «Интерфакс».

«За» проголосовали 417 конгрессменов, «против» - 10.

«Законопроект даст право администрации США в течение 2023 финансового года предоставлять военную технику Украине и другим странам Восточной Европы. При этом предоставление такой техники Украине по-прежнему должно осуществляться с законами, касающимися ее последующего возвращения», - говорится в пояснительной записке к документу на сайте Конгресса.

Теперь законопроект будет направлен на подпись главе Белого дома Джо Байдену.