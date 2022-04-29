Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Ижевское оружие Спецпроект
Удмуртия 18+ Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Галина Кулакова: воля, труд, победа Лонгрид Мясо как часть жизни человека Лонгрид Даешь переработку: третий «Экодом» появился в Ижевске Лонгрид

Прохладную погоду без осадков обещают в Удмуртии 29 апреля

07:15, 29 апреля, 2022
Андрей Поносов
Прохладную погоду без осадков обещают в Удмуртии 29 апреля
07:15, 29 апреля, 2022
Андрей Поносов
478
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр
Фото: pixabay.com
478
0

Днем в пятницу ожидается от 4 до 9 градусов выше ноля.

Ижевск. Удмуртия. Переменную облачность обещают синоптики 29 апреля в Удмуртии, преимущественно без осадков, сообщает управление МЧС России по региону на основании данных республиканского Гидрометцентра.
Днем в пятницу воздух прогреется до +4…+9°С, в ночные часы столбики термометров покажут от -4 до +1 градуса выше ноля.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление повысилось выше нормы и составит 754 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 36%.
07:15, 29 апреля, 2022
Андрей Поносов
478
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр