Прохладную погоду без осадков обещают в Удмуртии 29 апреля

Ижевск. Удмуртия. Переменную облачность обещают синоптики 29 апреля в Удмуртии, преимущественно без осадков, сообщает управление МЧС России по региону на основании данных республиканского Гидрометцентра.

Днем в пятницу воздух прогреется до +4…+9°С, в ночные часы столбики термометров покажут от -4 до +1 градуса выше ноля.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление повысилось выше нормы и составит 754 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 36%.