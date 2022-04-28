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В четверг Удмуртию ждет резкое похолодание

07:15, 28 апреля, 2022
Андрей Поносов
В четверг Удмуртию ждет резкое похолодание
07:15, 28 апреля, 2022
Андрей Поносов
554
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр
Фото: pixabay.com
554
0

К ночи температура воздуха опустится до -4…+1°С.

Ижевск. Удмуртия. О резком похолодании в четверг в Удмуртии предупреждают синоптики регионального Гидрометцентра. Об этом информирует региональное управление МЧС России.
Облачную с прояснениями погоду прогнозируют в Удмуртии 28 апреля. Скорость северного ветра будет достигать 9-14 метров в секунду.
Температура воздуха днем +6…+11°С, в ночные часы столбики термометров покажут от -4 до 1 градуса.
Атмосферное давление по-прежнему ниже нормы – 744 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 64%.
07:15, 28 апреля, 2022
Андрей Поносов
554
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр