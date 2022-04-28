В четверг Удмуртию ждет резкое похолодание

Ижевск. Удмуртия. О резком похолодании в четверг в Удмуртии предупреждают синоптики регионального Гидрометцентра. Об этом информирует региональное управление МЧС России.

Облачную с прояснениями погоду прогнозируют в Удмуртии 28 апреля. Скорость северного ветра будет достигать 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха днем +6…+11°С, в ночные часы столбики термометров покажут от -4 до 1 градуса.

Атмосферное давление по-прежнему ниже нормы – 744 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 64%.